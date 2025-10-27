Ford celebra 25 años impulsando proyectos ambientales en Centroamérica y el Caribe

Con motivo del 25 aniversario de su programa Donativos Ambientales Ford (DAF), la compañía automotriz celebró una nueva edición de su iniciativa de apoyo a la sostenibilidad regional, otorgando $85,000 a seis proyectos comunitarios que impulsan la conservación del ambiente, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible en Centroamérica y el Caribe.

Donativos Ambientales Ford ha demostrado que cuando se une el compromiso comunitario con el respaldo adecuado, es posible transformar realidades y proteger nuestros recursos naturales. Este aniversario celebra los cientos de proyectos que han marcado huella en la región y a los seis ganadores de este año, que representan innovación, resiliencia y esperanza de un futuro más sostenible. — Vivian Dávila, gerente de comunicaciones de Ford para Centroamérica y el Caribe.

En esta ocasión, los proyectos seleccionados provienen de Panamá, Costa Rica, República Dominicana y, por primera vez, Guatemala, consolidando así el alcance regional del programa que ha beneficiado a cientos de comunidades desde su creación.

Los ganadores en C.R.

En Costa Rica dos fueron las iniciativas premiadas: el Programa de Conservación de Tortugas Marinas basado en la Educación Ambiental, de Turtle Rescue Cahuita, y la Capacitación para el Tratamiento de Aguas Residuales con Soluciones Naturales en Nosara, desarrollada por la Wildlife Conservation Association.

Vanessa Bezy, Fundadora y Directora de Wildlife Conservation. (FORD/FORD)

La Asociación para la Conservación de Vida Silvestre trabaja en la creación de biojardineras, las cuales funcionan como un filtro vivo que se instala después del tanque séptico y utiliza plantas y capas de filtración para eliminar naturalmente contaminantes como bacterias fecales. Es una forma sostenible y efectiva de limpiar el agua, mientras crea un espacio verde que mejora el entorno. — Vanessa Bezy, Fundadora y Directora de Wildlife Conservation. Association.

El proyecto Tortuga Rescue Cahuita nació hace casi diez años con el propósito de proteger y conservar las tortugas marinas y su hábitat. Realizamos recorridos nocturnos para recolectar los huevos y trasladarlos a un vivero donde los monitoreamos hasta que los neonatos nacen y son liberados al mar, evitando así el saqueo total que ocurre en las playas. — Chalton Obando, Presidente de Turtle Rescue Cahuita.

Chalton Obando, de Turtle Rescue Cahuita. (ford/ford)

¿Cómo van a invertir los fondos del donativo?

Ambos ganadores dieron a conocer los proyectos en los que invertirán los fondos obtenidos.

“Con el donativo obtenido vamos a desarrollar e implementar una capacitación para enseñar a profesionales locales cómo construir una biojardinera demostrativa. Esta tecnología, basada en la naturaleza, permite tratar y filtrar el agua proveniente de tanques sépticos y puede replicarse en toda la región”, dijo Vanessa Bezy, Fundadora y Directora de Wildlife Conservation Association.

Wildlife Conservation Association realiza trabajos de análisis e investigación. (FORD/FORD)

Por su parte, Chalton Obando, de Turtle Rescue Cahuita aseguró: “Con los fondos del programa Donativos Ambientales Ford construiremos un vivero in situ, uno de los primeros en Cahuita, que permitirá crear nidos artificiales y mejorar el control ambiental mediante equipos de medición de oxígeno, CO2 y temperatura. Además, realizaremos campañas de limpieza, reforestación y capacitaciones comunitarias y escolares”.

Turtle Rescue Cahuita realiza rondas diariamente durante la llegada de las tortugas. (FORD/FORD)

Impacto internacional

Durante más de dos décadas, Donativos Ambientales Ford ha canalizado más de $2.1 millones a favor de iniciativas ambientales en la región, consolidándose como una de las plataformas más consistentes de apoyo comunitario y acción climática.

El proceso de selección estuvo a cargo de un jurado integrado por especialistas en sostenibilidad provenientes del sector privado, la academia y organizaciones no gubernamentales, quienes evaluaron las propuestas con base en su impacto ambiental, social y comunitario.

Es así como la edición 2025 de Donativos Ambientales Ford reafirma el compromiso de la marca con el medio ambiente y destaca el papel de las comunidades locales como generadoras de soluciones frente a los desafíos climáticos y sociales. Cada uno de los proyectos premiados contribuye directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, promoviendo la educación ambiental, la conservación de la biodiversidad, las energías limpias y la gestión responsable de los recursos naturales.

La convocatoria para la próxima edición del programa Donativos Ambientales Ford comenzará en abril de 2026. Más información sobre el programa está disponible en DonativosAmbientalesFord.com