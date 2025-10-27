BRANDVOICE
contenido patrocinado

Ford celebra 25 años impulsando proyectos ambientales en Centroamérica y el Caribe

La compañía automotriz distribuye $85,000 entre iniciativas comunitarias de Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala, que promueven la conservación ambiental y el desarrollo sostenible.

Por Heilyn Gómez V

Presentado por: Donativos Ambientales Ford








FordDonativos ambientales Fordpremio a proyectos ambientalespremios por sostenibilidad
Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.