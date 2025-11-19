ExpoCasa 2025 premió a vecina de San Ramón con una quinta en Guanacaste y un cuadraciclo Honda

ExpoCasa 2025 se complace en anunciar a la ganadora de su gran sorteo anual, realizado entre todos los visitantes que asistieron a la feria líder del sector inmobiliario en Costa Rica.

Este año, uno de los premios más atractivos en la historia de ExpoCasa consistió en una quinta de 1.000 metros cuadrados en Residencial Avancari, Guanacaste y un cuadraciclo marca Honda, ambos entregados a un único ganador entre miles de participantes.

Nos enorgullece comunicar que la afortunada ganadora fue: Mónica Picado Palma, vecina de San Ramón, quien resultó seleccionada mediante un sorteo electrónico supervisado por la licenciada Ana Carmen Ruiz Corrales de BDO Costa Rica

Mónica Picado se hizo presente a recibir su premio, en compañía de su esposo Mario Ramírez. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Con este premio extraordinario, ExpoCasa 2025 reafirma su compromiso de ofrecer experiencias memorables a todos los visitantes, fortaleciendo su posición como la plataforma más importante del sector para encontrar opciones de vivienda, lotes, arquitectura, financiamiento, construcción y un estilo de vida exclusivo.

Agradecemos a todos los asistentes que hicieron de esta edición un éxito rotundo y extendemos nuestras felicitaciones a la ganadora por este premio que marca un nuevo capítulo en su vida.

¡Gracias por ser parte de ExpoCasa 2025!