ExpoCasa 2025 premió a vecina de San Ramón con una quinta en Guanacaste y un cuadraciclo Honda

El sorteo, efectuado entre quienes asistieron a la feria, coronó a Mónica Picado Palma como ganadora del premio más destacado de esta edición.

Por Alejandro Monge

