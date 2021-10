Despegar y descubrir tu grandeza con Imperial

Romper barreras y lograr lo imposible está en la mente y el corazón de cada costarricense que tiene el impulso natural de desplegar sus alas y volar. Es el inicio de una nueva ideología de Imperial que, como marca líder e icónica del país, busca ser una motivación para que todos los costarricenses “despeguemos” y descubramos de lo que somos capaces. Con ¨Despegá y Descubrí tu Grandeza¨, Imperial llama a crear esa mejor versión, a vivir plenamente y alcanzar lo que tanto han deseado.

¨Imperial hoy nos llama a despegar, a que apuntemos a esa grandeza que tenemos dentro, que dejemos atrás eso que nos hace dudar y mas bien conectemos con esa fuerza interna que nos permite volar alto, en lo que sea que queramos. Despegá es un llamado a atrevernos, a confiar en nosotros mismos y apuntar a ese máximo posible que imaginemos”. María Pía Robles, directora de Relaciones Corporativas de FIFCO.

Con este llamado la marca llega a las 7 provincias, a lo largo y ancho del país con un mensaje enfocado en tomar impulso y fuerza para trabajar, salir adelante, inspirar y superar aquello que nos frene.

¿Cómo o por qué despegar?

Para que el tico se eleve y descubra todo aquello de lo que es capaz, se aleje de todo lo que no le deja crecer, y para que viva la filosofía de las águilas sin temores; con el fin de descubrir y disfrutar todo aquel potencial que lleva adentro.

Está en el ADN de los costarricenses desafiarse a sí mismos, romper los más grandes obstáculos para lograr lo que el corazón les llama a hacer. Así como, el tico que despegó al espacio, aquella que nadó para tener la primera medalla olímpica de Costa Rica, aquel niño de Pérez Zeledón que pensó en grande y aquellos que en la crisis de la pandemia se reinventaron para salir adelante con emprendimientos e ideas que buscan crear una Costa Rica más verde y sostenible.

Ticos que despegaron

Son muchos los ticos que día a día despegan, es por este motivo que Imperial comparte dos poderosos testimonios de costarricenses que dejaron atrás sus miedos y abrieron sus alas.

De pasar por el rechazo de sus ideas a ser un emprendedor en la tecnología. Desde muy joven, Isaac Portocarrero ha tenido que sortear grandes obstáculos para llegar a ser quien es hoy. Su despegue inició cuando buscaba su propósito en la vida: “Ver a las personas con discapacidad, vivir y disfrutar la vida plenamente, sin que nada los detenga, me hicieron darme cuenta de que mi felicidad estaba en crear soluciones que le facilitara la vida cotidiana a estas personas que viven sin límites”. En el colegio, Isaac diseñó un sistema de Comunicación Universal para personas con sordoceguera que les permite comunicarse por medio de un guante que transmite señales y las traduce en palabras a sus dispositivos celulares.

A pesar de tener que abandonar la universidad en dos ocasiones, creer en él y en su felicidad le dio el impulso para despegar y encontrar su grandeza en ayudar a los demás mediante la tecnología. Ahora, este costarricense dedica su vida a crear tecnologías que puedan transformar e impulsar a la sociedad con sus emprendimientos Go Pass y Go Feria. Isaac nos demuestra que solo basta con creer en nuestras ideas para dar el salto y volar alto hasta lograr aquello que el corazón nos llama a hacer.

La vida de Lya Battle comenzó a cambiar hace 6 años cuando a su casa llegó el primer perro que adoptó. Oso, un canino muy enérgico, fue adoptado siete veces y tras ser devuelto, se dio cuenta que debía hacer algo para darle un hogar. “Tenía dos opciones, dejarlo en la calle o en un refugio. No existía el lugar que merecía Oso, así que me dije: si no existe, debo hacerlo yo misma”. Así inició el despegue de esta guardiana de los zaguates, uno tras otro, fue rescatando perros de las calles para curarlos, castrarlos y darles un hogar. Ella descubrió que su grandeza estaba en ayudar a estos animales de la calle.

Contra el miedo y la incertidumbre, Lya decidió despegar de una vez por todas para dar inicio a lo que hoy se conoce como Territorio de Zaguates. Hoy este lugar alberga a más de 1800 caninos. Ella continúa con su misión y le dice a los costarricenses que a pesar de los grandes retos de la vida podemos alcanzar aquellos que nos parecen imposibles.

Durante los meses de octubre y noviembre, Imperial invitará a los ticos a ponerse las alas, despegar y volar a través diferentes dinámicas en puntos de venta, redes sociales y eventos virtuales. La marca presentará novedades que promueven el despegue de causas, zonas del país y costarricenses con ganas de brillar.

