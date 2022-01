Los primeros 1000 días de vida y su impacto en la edad adulta

Es un deleite para mi tener el privilegio de transferir algo de conocimiento a las personas que conforman familias, y que día a día luchan por criar a sus hijos con el máximo potencial de desarrollo.

Por lo tanto, es satisfactorio poder explicar que los primeros mil días de vida de los seres humanos son una ventana crítica del desarrollo, vitales para construir personas con un alto desempeño metabólico y en su esfera biopsicosocial.

Los primeros 1000 días de vida, son la suma de tiempo en los cuales contabilizamos los 9 meses: 270 días de embarazo que pasamos en desarrollo dentro del vientre de nuestras mamitas, cuyo tiempo es dedicado para la creación de nuestros órganos y su desarrollo metabólico y los primeros 2 años de vida: 365 más 365 días de vida.

Está demostrado que lo que hagamos o dejemos de hacer en este lapso de tiempo, va a dejar una huella indeleble en nuestro organismo para el resto de la vida.

Los primeros 1000 días de vida es un periodo vital porque aquí se da la formación de los órganos del cuerpo, tanto endocrinológicos, o sea de las glándulas que controlan nuestro cuerpo, como lo es el páncreas, hígado, bazo, además el eje hipotálamo/ hipófisis, el desarrollo de nuestro sistema nervioso, cerebro y médula espinal, que obviamente controlan nuestro cerebro.

El cerebro y nuestro sistema nervioso central es importante porque tiene un crecimiento exponencial en los primeros 6 años de vida, tiempo en el cual se desarrolla la mielinización cerebral, o sea las conexiones nerviosas, que hacen más o menos capaz al cerebro de resolver problemas con más facilidad, por lo que se necesita buena alimentación, hierro como transportador de la buena oxigenación cerebral y omega 3-6 y luteína para un óptimo desarrollo de la corteza cerebral y visual.

Y además se desarrolla nuestro eje microbiota/ intestino/ cerebro, que actualmente se conoce como el segundo cerebro humano, que se sabe tiene un flujo bidireccional, de acciones, que pueden condicionar nuestras vidas.

Es necesario tomar en cuenta que existen agentes externos que condicionan el desarrollo de nuestros organismos, desde que estamos en desarrollo en el vientre materno, como por ejemplo los alimentos que consume mamá que, por supuesto, deben ser lo más sanos posibles, hablamos de un a dieta rica en frutas, verduras y omega 3 y omega 6, para tratar de esculpir de la mejor forma nuestros órganos desde una etapa temprana del desarrollo y evitar los alimentos ricos en grasas saturadas, controlar el exceso de peso en las madres y proveer ambientes saludables.

Mucho ejercicio, buena hidratación, evitar el estrés, mejorar los niveles de descanso para proveer niños más sanos.

Además, es muy importante recalcar que la vía de parto más saludable es el parto vaginal, porque desde ahí le podemos proveer a nuestros hijos una flora bacteriana sana, que la recolectan por colonización directa al descender a través del canal de parto, esto les ayuda a digerir mejor sus alimentos y a tener menos trastornos gastrointestinales funcionales, como lo son el cólico del lactante, el reflujo gastroesofágico y el estreñimiento.

Obesidad y alimentación en los primeros años de vida

Actualmente se vive una epidemia de obesidad en el mundo entero y Costa Rica no es la excepción. Los niños menores de 12 años, representan hasta un 34 % de sobrepeso y obesidad, muchas veces esto está predeterminado por nuestras costumbres de alimentación en épocas tempranas del desarrollo, los primeros 1000 días de vida, que condicionan el llegar a padecer de sobrepeso y obesidad para toda la vida.

El problema del sobrepeso y obesidad no son solamente estéticos, si no por el contrario se asocian a algo que se define como enfermedades no comunicables: diabetes mellitus, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, que predisponen al individuo a tener infartos agudos del miocardio o accidentes vasculares cerebrales en etapas de adultez o adulto mayor e inclusive en formas tempranas de la adolescencia.

En resumen, los primeros mil días de vida es un período que marca el desarrollo físico, metabólico, mental y del neurodesarrollo del ser humano, para toda la vida, incidiendo desde la epigenética, o sea desde los factores externos que inciden en la genética de las futuras generaciones.

De una forma óptima, teniendo estilos de vida saludable, bienestar mental, relajación, evitar eventos estresantes, determinar un estilo de vida saludable, tanto en la dieta como el hacer ejercicio físico para mantener nuestros cuerpos fuertes y sanos, así como ejercitar nuestras mentes, con estudio, actividades recreativas, ojalá al aire libre, que dejen volar nuestras mentes, nuestras vidas y nuestras almas.