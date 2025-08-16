IA y Cloud 2025: el evento que transforma negocios, educación y ciberseguridad

Presentado por: Global Forums y Club de Investigación Tecnológica

La inteligencia artificial dejó de ser un concepto futurista para convertirse en un motor que está redefiniendo la manera en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Conscientes de este cambio, el próximo Congreso Cloud e Inteligencia Artificial – Edición 2025 reunirá en Costa Rica a más de 20 expertos nacionales e internacionales en un evento de un solo día que promete ser un punto de encuentro clave para empresarios, profesionales y académicos.

La cita será el 28 de agosto en el Cariari Country Club, desde las 6:45 a.m. hasta las 6:15 p.m., en una jornada intensiva que incluirá 12 conferencias magistrales, 5 conversatorios de alto nivel, espacios de networking, almuerzo de integración, actividades culturales y un cóctel de cierre.

El evento reunirá a tomadores de decisiones que buscan entender cómo la IA y la nube hacen la diferencia en los resultados de sus operaciones.

La actividad busca responder a una pregunta que ya no admite espera: ¿cómo impactan el cloud computing y la inteligencia artificial en la competitividad de los países, los negocios y la vida cotidiana?

El contenido girará en torno a los principales ámbitos donde la IA y la nube están transformando el mundo: negocios, ciberseguridad, educación, talento humano y gobernanza digital.

Rey Peña, Gestor de Negocios de Global Forums.

Según explicó Rey Peña, Gestor de Negocios de Global Forums, la dinámica combinará:

Charlas provocadoras y disruptivas.

Conversatorios con líderes empresariales y académicos.

Espacios de interacción entre asistentes, patrocinadores y speakers.

Momentos artísticos y culturales que equilibrarán lo intelectual con lo experiencial.

El congreso está especialmente diseñado para:

Empresarios, directivos y tomadores de decisiones que buscan entender cómo la IA y la nube impactan sus organizaciones.

Profesionales de TI, consultores y especialistas en innovación enfocados en aplicaciones prácticas.

Académicos, investigadores y estudiantes avanzados interesados en tendencias globales.

Representantes del gobierno y sector público que gestionan infraestructura digital, seguridad y servicios ciudadanos.

Los asistentes podrán conocer casos reales y emergentes de adopción tecnológica, identificar oportunidades de negocio, conectar con líderes internacionales y obtener herramientas prácticas para gobernanza, seguridad y escalabilidad.

El evento incluye 12 conferencias magistrales y 5 conversatorios de alto nivel.

“Porque la inteligencia artificial ya no es promesa, sino presente”, enfatiza Peña. Asistir permitirá:

Entender cómo pasar de pilotos aislados a la adopción masiva de soluciones en la nube.

Conocer tendencias globales en agentes autónomos, IA distribuida, ciberamenazas y gobernanza de datos.

Anticipar riesgos y oportunidades en un entorno de cambios acelerados.

Integrarse a una comunidad regional que busca no solo adoptar, sino también crear soluciones con impacto global.

El programa reunirá a más de 20 especialistas de primer nivel, entre ellos:

Pepe Moreno (México) – Consultor en transformación digital.

Jeannie Bonilla (LATAM) – Directora de TeKnowledge, referente en innovación empresarial.

Alonso Ramírez (GBM Corporation) – Experto en ciberseguridad regional.

Viviana González (Microsoft LATAM) – Líder de Data, Apps & AI en la región.

Rosaura Rojas (Cloudflare) – Ejecutiva en seguridad cloud para Centroamérica.

Lillian López y Randall Rodríguez (Snowflake) – Ingenieros en arquitecturas de datos e IA distribuida.

Claude Baudoin (OMG) – Referente global en IA y arquitectura empresarial.

Ricardo Terán (IBM) – Arquitecto de soluciones en Finanzas y Operaciones.

A los expositores se sumarán académicos, directivos y autoridades en gobernanza digital de Costa Rica, quienes moderarán los conversatorios.

Este no será un evento más. A diferencia de otros encuentros, el congreso conecta tres ejes fundamentales: inteligencia artificial, cloud computing y ciberseguridad, con un enfoque estratégico, empresarial y humano.

Su valor diferencial radica en la combinación de conferencias inspiradoras, conversatorios interactivos y una curaduría de speakers internacionales con experiencia en implementación real, todo en un ambiente que fomenta la colaboración y la creación de alianzas.

La inteligencia artificial ya toca todas las esferas:

En lo cotidiano: atención al cliente, educación personalizada, medicina predictiva y seguridad digital.

En los negocios: hiperpersonalización, automatización de procesos complejos, optimización de decisiones y nuevos modelos de ingresos.

En la sociedad: plantea dilemas éticos, de gobernanza y de impacto laboral que deben anticiparse.

“Conocer de IA no es opcional. Es la única forma de diferenciar lo que es hype de lo que realmente transforma, y de tomar decisiones informadas para proteger y hacer crecer a las organizaciones”, concluye Rey Peña.

Para más información: http://www.globalforums.co