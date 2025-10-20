No todos los días se tiene la oportunidad de ver cómo funciona una marca global desde su propio epicentro. En esta ocasión ese lugar se llama Wuhu, China, una ciudad que queda localizada a casi tres horas en tren desde Shanghai y donde opera Chery que acelera sus ventas en Costa Rica de manera acelerada.

Tras recorrer más de 14 mil kilómetros, el primer día de actividades tenía que ser probando los diferentes modelos que tiene Chery a disposición, entre ellos el Tiggo 4, Tiggo y, Tiggo 8 y Tiggo 9. Todos con generosas prestaciones, una alta tecnología que permite simplificar la experiencia de manejo del conductor y lleno de confort para quien lo conduce, como para quien lo acompaña.

Conduciendo los nuevos Chery Tiggo desde China: tecnología de punta en vehículos que se estacionan solos

Poder sentir el torque de estos vehículos tanto para sus versiones híbridas como eléctricas, dan muestra del poder que tienen, además su sistema de frenado impecable y toda la tecnología que se le implementa, hasta poder ver como gira solo el volante y se mueve el carro sin la necesidad que el conductor lo haga con el autopark del Chery Tiggo 9.

Todos estos elementos hacen de estos modelos una opción muy viable para los que buscan calidad, innovación y confort cuando andan en carretera.

*Este espacio se actualizará constantemente con lo más reciente del Chery International User Summit 2025 que se realiza en Wuhu, China*