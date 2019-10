Las empresas del Régimen de Zonas Francas tienen como incentivo poder comprar bienes y servicios sin el pago del impuesto al valor agregado, no obstante, esto no aplica para la totalidad de las compras. Si bien es cierto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no se agregaron limitaciones, es mediante el Reglamento a la Ley de Zonas Francas donde sí se estable cuando es que se pueda gozar del beneficio.