“Las observaciones que se reciban deben ser analizadas y tiene que darse una justificación de por qué no se acogieron o no se consideraron pertinentes. No es que el Gobierno está obligado a incorporar todas las observaciones, pero sí tiene que haber un ejercicio de análisis y de justificación. Eso sería parte de la fundamentación de la versión final del decreto”, aseveró Thompson.