Nos vamos al Caribe para hablar de la Tromba. Aunque no tengo mucha información de su equipo, lo admito, más me preocupa su parte administrativa y dirigencial. Sé que han hecho todo el esfuerzo para tener a sus jugadores en óptimas condiciones, pero el tema será si en algún momento afectara lo deportivo, cuando los recursos no alcancen. Ojalá que no y que la gente acompañe a un equipo que necesitamos para el bien del futbol nacional.