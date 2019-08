"Aunque esto fue hace más 25 años, Microsoft era una compañía pública y próspera. Sin embargo, la política de la empresa era que todo el mundo volara en clase turista. Y allí estaba Bill, sentado en clase turista, en un asiento intermedio. No le importaba. Pasó todo el vuelo leyendo. Él no era tan reconocido entonces, por lo que no era un problema para él volar en clase comercial. Me causó una gran impresión, ver a Bill dando el ejemplo”.