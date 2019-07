Uno de los errores que comenten los líderes es pensar que si se alejan para pensar, están faltando a su rol. Sin embargo, como lo vimos anteriormente, este pensamiento esta totalmente alejado de la realidad. Ahora bien, si la razón de que no se puede alejar a pensar, es por que las cosas no funcionan “sin usted presente”, “si el trabajo debe detenerse porque no está allí”, … entonces ¿qué dice eso de usted como líder? ¿qué ha hecho usted para definir el éxito? ¿ qué ha hecho usted para desarrollar futuros líderes? ¿… y para confiar en otros?