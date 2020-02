Hace unos días, vi una transmisión de Diego Barrantes (representante de No Corra Solo, el grupo que organiza esta carrera). Una renca, y me llega este tipo de información. En fin, me quedé enganchada, y me volvieron a la cabeza imágenes mías corriendo en un bosque seco (algo que nunca he hecho), ¿celebraría mi cumpleaños corriendo en un lugar totalmente diferente?