Releer este libro (por tercera vez) me animó también a aprender a nadar bien. Lo confieso: la peores pesadillas que he tenido fueron en el mar; tengo esa sensación de ahogo, de que algo le hala hacia abajo. Debo controlar mis pensamientos cuando avanzo con cada patada y no dejar que la ansiedad inunde mis pulmones. Es duro pero “en ocasiones lo tienes que hacer y punto”. Por dicha siempre hay personas que me tienen toda la paciencia del mundo, y me ayudan a manejarme en el agua.