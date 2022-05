Rincón El Cañón Sunset Run: La nueva oferta de Costa Rica Ecogreen

Una de las carreras más conocidas y ya un clásico entre la comunidad trail de Costa Rica (incluso en la internacional) es la del Rincón (antes conocida como Rincón de la Vieja). Y este año cambia de nombre, cambia de locación y además de hora. Conversé con Federico Escalante, de Costa Rica Ecogreen, quien nos contó algunas novedades.

El 2022 es un año de cambios para los organizadores de Costa Rica Ecogreen: aunque la competencia se realizará siempre en Liberia, será en Rincón Trails (de la entrada a Curubande sobre interamericana norte 5 km hacia el Rincón de la Vieja), un espacio acondicionado para la práctica del trail y el MTB.

¿Se anima a disfrutar de una carrera al atardecer?

Correr en Liberia no es tan fácil como parece. Personalmente, disfruto correr en Guanacaste si salgo a las 4:00 a.m. para escapar del sol. Sin embargo, esta carrera tiene algo en particular: Escalante comenta que empezará a las 2:00 p.m.

Sí, la cita es el sábado 21 de mayo, y las salidas serán desde las 2:00 p.m. (50 km), 2:45 p.m. (30 km), 3:00 p.m (21 km y 10 km ) y a las 3:45 pm (5 km).

La zona de la península suele ser caliente, incluso en la tarde, no obstante mientras más oscurece podríamos sentirnos más frescos.

Dicen que los atradeceres en Liberia son mágicos.

¿Altimetría en Liberia?

Metros positivos... pues sí.

El organizador advierte que hay senderos muy técnicos, pero que son “corribles”. Entonces deduzco que podría ser una carrera muy rápida; en la que los atletas buscarán mejorar sus tiempos en los senderos con menos elevación o en downhill.

Recorrido de 5 km // 5,08 km en total // ​96 m de ascenso acumulado

Recorrido de 10 km // 10,09 km en total // 197 m ascenso acumulado

Recorrido de 21 km // 22,8 km en total // 466 m ascenso acumulado

Recorrido de 30 km // 30,95 km en total // 650 m ascenso acumulado

Recorrido de 50 km // 50.3 km en total // 1.100 m ascenso acumulado

Puestos de asistencia e inscripciones

“Quienes han hecho alguna carrera de Ecogreen saben que nuestros puestos de asistencia son muy completos”, indica Federico, “vamos a tener 6 puestos de asistencia para la distancia madre (50 km) y un puesto incluso para la de 5 km). Esta carrera prácticamente no tiene asfalto, solamente cruza una calle”.

Para garantizar que los participantes disfruten del recorrido, los responsables indican que solo están habilitados 450 dorsales para todas las categorías.

Datos que debe saber sobre la competencia