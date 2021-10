¿Cómo invierto cuando el mercado está alto?

Desde finales del 2020 y durante el transcurso de este año, el mercado accionario estadounidense se ha encontrado en niveles históricos, cuyo índice SP 500 (encargado de medir el comportamiento de las acciones de las 500 empresas más grandes en EE. UU) ha alcanzado los niveles más altos en su historia en más de 50 ocasiones. Con este panorama, muchas personas que están pensando en invertir les ha surgido la preocupación de si es el momento adecuado de hacerlo o no; “mejor no invertir ahora que los precios están altos, mejor me espero a que bajen”, es parte de su pensamiento.

Esto trae para los inversionistas el debate del “timing” del mercado vs el tiempo en el mercado. Por un lado, están los inversionistas que tratan de anticipar las caídas vendiendo participaciones para evitar pérdidas y después comprar más barato. Por otro lado, están los inversionistas que pase lo que pase continúan invirtiendo, sea que el mercado esté en niveles históricamente altos o bajos. Si uno tuviese una bola de cristal que le diga exactamente cuándo va a caer el mercado, la primera estrategia claramente va a traer mejores rendimientos, pero para los otros sectores de la población que no nos guiamos por el temor, el primer planteamiento trae el gran riesgo del costo de oportunidad; si decido liquidar mis inversiones en bolsa esperando una gran caída, probablemente también voy a perderme de épocas de ganancias.

La segunda filosofía es para el que invierte a largo plazo; para estos, el tiempo y la diversificación en el mercado es una estrategia que siempre les va a funcionar. Aunque tengan “la mala suerte” de invertir en el momento antes que caiga el mercado, si tienen una inversión diversificada, en un sector que confían que va a tener crecimiento, en el tiempo se va a recuperar y crecer. Por ejemplo, si yo hubiera invertido $10,000 en un instrumento que sigue el índice S&P 500 el miércoles 3 de septiembre del 2008, día antes de la caída de la bolsa producto de la crisis financiera, en marzo del 2009 la inversión habría tenido una valoración de mercado de alrededor de $5,600 (pérdida por valoración de cerca del 50%), en noviembre del 2010 la inversión recuperaría su valor original de $10,000 y si la hubiera mantenido, al 13 de septiembre del 2021 esta tendría un valor de aproximadamente $45,500, más de cuatro veces su valor original en 13 años, con un crecimiento promedio de 27% anual.

Un estudio realizado por JP Morgan, calculó el rendimiento promedio de invertir en el S&P 500 en días cuando está en niveles históricamente altos vs el promedio de días aleatorios. Este análisis concluyó que las inversiones, cuando el índice estaba en niveles históricamente altos, generaban en promedio una mejor rentabilidad, que al invertir en días aleatorios. Esto no significa que cuando el mercado está alto sea el momento óptimo de invertir, significa que no debería ser un limitante. El hecho que el mercado esté en niveles altos no significa que no pueda seguir creciendo y que esté en niveles bajos no significa que no pueda bajar.