Si no conocen el tema se los voy a contar resumidamente. Saprissa gana el campeonato de Segunda División en 1948; en aquel entonces no se contemplaba el ascenso directo, así que a los morados no les quedó más camino que jugar una serie de promoción —como se llamaba antes—contra el último de la Primera, que esa vez fue la Gimnástica Española. Resulta que la serie la ganaron los “Diablos Rojos” y se suponía que Saprissa tendría que seguir en Segunda División.