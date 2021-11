Keylor Navas solo jugó en el 40% de los partidos de la ‘Sele’ desde Brasil 2014

Desde que terminó aquella aventura de Brasil 2014, cuando Costa Rica quedó eliminada en cuartos de final contra Países Bajos, en penales, la Selección mayor de fútbol ha disputado 103 partidos. De estos encuentros, Keylor Navas únicamente jugó en 42, es decir, en el 40,77%, o bien, en cuatro de cada diez juegos.

Ya sea por lesiones o algún permiso especial, el portero del Paris Saint-Germain (PSG) se ha perdido ocho torneos mayores y solamente ha disputado uno desde que firmó con el Real Madrid, en agosto del 2014.

En específico, se perdió la Copa América del 2016, la Copa Oro en 2015, 2017, 2019 y 2021, la Copa Uncaf en 2014 y 2017, y la Liga de Naciones de la Concacaf del 2020. El único torneo que jugó fue la Copa del Mundo de Rusia 2018.

De los 103 partidos de Costa Rica desde el mundial del 2014, 61 fueron sin Keylor Navas y 42 con él. Sin el portero hay más victorias totales y con él hay más empates. Estos fueron los resultados:

‘La Sele’ con Navas: 12 victorias (28,6%) / 14 empates (33,3%) / 16 derrotas (38,1%)

‘La Sele’ sin Navas: 23 victorias (37,7%) / 13 empates (21,3%) / 25 derrotas (41%)

Ahora bien, varios de esos 23 triunfos del cuadro Tricolor sin el guardameta del PSG, fueron en la Copa Oro y en la Copa Uncaf, contra equipos del Caribe o de un nivel muy inferior. O sea, que son triunfos que se suman vía partidos no demasiado complicados para Costa Rica.

En cambio, los partidos que sí juega Keylor Navas son, sobre todo, eliminatorias mundialistas, Copas del Mundo y algunos amistosos, especialmente contra equipos de mayor nivel, o bien, amistosos preparativos para la Copa del Mundo.

Los datos son diferentes si hacemos dos análisis más: cómo le va a la Selección con y sin Navas contra México, Estados Unidos y Canadá (los rivales más fuertes de la Concacaf en este momento), y cómo le va a la ‘Sele’ con y sin Navas contra equipos top 20 del ranking FIFA, más los partidos del Mundial de Rusia 2018. Estos son los resultados:

Contra Estados Unidos, México y Canadá desde el Mundial 2014:

‘La Sele’ con Navas : 3 victorias / 1 empate / 5 derrotas

‘La Sele’ sin Navas : 0 victorias / 5 empates* / 8 derrotas

*2 empates con derrota en penales

Sin Navas, Costa Rica no le ha ganado a los mejores rivales directos de la Concacaf desde que el portero fichó con el Real Madrid. Siendo más precisos, Costa Rica no le gana a esos tres equipos, sin Keylor Navas, desde:

Canadá: mayo de 2013, victoria tica 2 a 1 con Patrick Pemberton como titular.

Estados Unidos: octubre de 2005, victoria tica 3 a 0 con José Francisco Porras como titular.

México: junio de 2001, victoria tica 2 a 1 con Erick Lonnis como titular (el ‘Aztecazo’).

Contra equipos del top 20 del ranking FIFA + la Copa del Mundo Rusia 2018 (desde 2014):

‘La Sele’ con Navas : 3 victorias / 3 empates** / 12 derrotas

**1 empate con triunfo en penales

‘La Sele’ sin Navas : 3 victorias / 3 empates* / 9 derrotas

*1 empate con derrota en penales

Independientemente de si Navas está o no, en general, el rendimiento de la Selección contra equipos del top 20 FIFA es malo: solo seis victorias de 33 partidos. No hay tanta diferencia como contra los mejores equipos de la Concacaf, donde solamente con la presencia de Navas se ha podido ganar desde mayo de 2013.

Ojo: Todos estos datos fueron sacados metódicamente de Soccerway.com, propiedad de Stats Perform, dueños también del medio futbolístico Goal. Soccerway almacena registros minuciosos y hojas de partido con las alineaciones y convocatorias de cada encuentro de Costa Rica, sea amistoso, de competencia o de eliminatoria. De los 102 encuentros analizados, solo uno fue un amistoso fuera de ficha FIFA: contra el País Vasco, en noviembre de 2020. Costa Rica perdió 2-1 contra los de Euskadi y Navas fue titular.

Desde setiembre del 2019, el arquero nacional Keylor Navas juega con el PSG, en la liga de Francia. (MARTIN BUREAU/AFP)

¿Por qué tantas ausencias de Navas en Costa Rica?

Desde las hazañas de Brasil 2014, ya es usual ver partidos de la Selección sin el mejor jugador de fútbol que ha tenido el país: el 59,2% de los partidos disputados han sido sin Keylor Navas.

Usualmente, el portero no viene al país por lesiones que reporta su club, —primero el Real Madrid y ahora el PSG—, según confirma a la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol). Pero también ha habido ocasiones en las que el portero no viste el uniforme de su país gracias a permisos especiales, como ocurrió en 2015.

Lo que dicen los datos no deja lugar a dudas: Navas solo disputa amistosos contados, partidos eliminatorios para la Copa del Mundo, y encuentros mundialistas. Todos los demás torneos que juega Costa Rica pasan a un lado en la carrera del astro generaleño.

Le preguntamos formalmente a Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefutbol, las siguientes dos interrogantes (vía WhatsApp):

—¿Existe un acuerdo de algún tipo con Keylor Navas para que solo se integre a la Selección para algunos amistosos clave y para juegos de eliminatoria mundialista y para Mundiales?

—¿Cómo explica tantas ausencias?

Villalobos vio el mensaje, pero no respondió las consultas. Aunque el pasado 10 de noviembre, se refirió a la más reciente ausencia de Keylor Navas —no disponible para jugar contra Canadá por una lesión de codo, pero sí para jugar contra Honduras el próximo martes—, en el programa de radio 120 Minutos, de Radio Monumental:

“A veces somos demasiado ligeros para hablar, hay gente que provoca, que incita a la gente a hacer ese tipo de cosas, mucha gente me decía que por qué no hacerle un examen a Keylor, el día que yo piense que un jugador me está mintiendo, le faltaré el respeto a un jugador que le ha dado demasiado a Costa Rica.

“Él hubiese tenido la oportunidad de hacerlo así, hay un parte médico, imagínese ponernos a dudar en un médico, él pudo haberse quedado en París, acudido a su lesión, pero me encanta que haya levantado la mano, él llamó a Suárez y le dijo que podía estar totalmente disponible para el martes”, añadió.

En concreto, se refiere a que, en primera instancia, se anunció a Costa Rica que Keylor Navas no disputaría ninguno de los dos partidos de eliminatoria mundialista para Catar 2022, contra Canadá y Honduras, debido a una lesión en el codo que habría surgido una vez concluido el partido de la Ligue 1, del sábado 6 de noviembre, donde el PSG ganó 3-2 al Burdeos y Navas jugó los 90 minutos.

Pocos días después de anunciar que no jugaría Navas ni viajaría para estar con la ‘Sele’, la Fedefútbol anunció que sí viajaría y podría reincorporarse al equipo para jugar contra Honduras.

Pero ese es un caso muy puntual; el último en agenda. Casos similares a este, pero en los cuales Navas no ha viajado del todo, abundan. Aquí algunas noticias locales e internacionales sobre lesiones y ausencias del portero para representar a su país:

—¿Y la lesión? Keylor Navas ya está entrenando como si nada con sus compañeros del PSG (julio 2021)

—¡Sorpresa! Keylor Navas no está en la primera lista de Luis Fernando Suárez porque lo reportaron lesionado (junio 2021)

—Keylor Navas cura su lesión paseando... Cancún es su nuevo destino (junio 2021)

—Jorge Luis Pinto: ‘El que no tenga el sentimiento y la pasión por estar en la Selección, no debe estar’ (junio 2021)

—Keylor Navas: ‘Regala tu ausencia a quien no valora tu presencia’ (junio 2021)

—Pedro Gallese: ‘Es una lástima que no esté Keylor Navas, me ilusionaba poder verlo’ (enero 2020)

—Esta sería la lesión que dejó a Keylor sin acción este sábado (noviembre 2019)

—El PSG anuncia que Keylor Navas regresará a los entrenamientos la próxima semana (noviembre 2019)

—Keylor Navas no jugará con Costa Rica ante Brasil y Uruguay (setiembre 2015)

Según datos de Transfermarkt, sitio especializado en valoración de futbolistas y registros individuales para el mercado de fichajes, Keylor Navas ha sufrido 19 lesiones desde que firmó por el Real Madrid.

La más grave lo apartó de las canchas por 112 días, entre junio y setiembre de 2016; fue en un tendón de Aquiles y necesitó cirugía.

De estas 19 lesiones registradas, 13 fueron muy leves: 11 fueron molestias que se sanaron entre tres y nueve días después. Mientras que las dos restantes lo separaron del campo por diez y 14 días.

En octubre pasado, trascendió en medios franceses que la dirigencia de OGC Niza, equipo de la Ligue 1, habría sugerido a su delantero Andy Delort, argelino, que dejara de viajar con su selección nacional para dedicarse a su club. Delort fichó en la última ventana de traspasos proveniente del Montpellier.

Le preguntamos a Loïc Tanzi, periodista del medio galo RMC Sport, quien cubre al PSG como su fuente principal, si esta práctica es común en Francia, y si existe la posibilidad de que algo así ocurra a veces con el PSG y Navas.

“No, las selecciones siempre tienen el poder de hacer venir o no a los jugadores. El PSG, por ejemplo, no está contento de ver partir a Messi y Paredes, que están lesionados, hacia Argentina, pero el club no puede hacer nada. Algunos clubes, como Niza, tratan de tener una influencia, sobre todo, con jugadores africanos porque viene la Copa Africana de Naciones en plena temporada (de clubes) y entonces pierdes varios futbolistas. Pero no es una práctica común en Ligue 1. Honestamente, no creo que el PSG haya solicitado algo así a Navas“, comentó el periodista.

El pasado 25 de agosto, el guardameta tico dio una entrevista al programa Encuentro Deportivo, de Radio Columbia y habló sobre sus ausencias recurrentes con la Selección. En esa oportunidad dijo: “Yo siempre que he podido he estado en la Selección. Para mí la Selección es una prioridad, pero muchas veces no puedo hacer magia y si tengo una lesión no puedo estar ahí”.

Si Navas juega el próximo martes contra Honduras, el capitán de la Selección llegará al fin a 100 partidos con la Tricolor (aunque para la FIFA serán 99, porque no contabilizan un juego contra Guadalupe, que no es selección afiliada al máximo organismo, pese a ser reconocida por Concacaf). Si desde el 2014 hubiera jugado al menos la mitad de los partidos con su país, ya tendría 108 partidos con Costa Rica. Si hubiera jugado los 103 encuentros, tendría 160 partidos internacionales. Pero las 19 lesiones (y/o los permisos) no lo han dejado.

Dicho y explicado todo lo anterior, cuando Keylor Navas juega con la Selección Nacional, su nivel se hace notar y muchas veces ‘salva’ a Costa Rica. Sin él, muy probablemente el país no le hubiera ganado por la mínima a El Salvador en octubre pasado, y quizás hubiera perdido en lugar de empatar contra Panamá y contra Honduras en setiembre y octubre, respectivamente.

El nivel del guardameta no puede ser puesto en duda. Faltaba menos. Pero los datos son los datos y valen lo que valen. Los hechos sugieren que Navas escogería sus partidos con la Selección. Es un hecho, por ejemplo, que tiene 10 años de no jugar Copa Oro. Es un hecho que se ha perdido ocho torneos mayores desde el 2014. Es un hecho que solamente ha jugado el 40,77% de los partidos con Costa Rica desde ese año. Los hechos son irrefutables. Y no tienen sentimientos.