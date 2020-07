“Existen las dos cosas”, comenta Constantino Urcuyo. “No creo que él sea un gran fan de la gente de color. Pero recuerde una cosa: es neoyorquino. Ningún lugar del mundo es más cosmopolita que ese. Yo no creo que él tenga el racismo de los racistas del Ku Klux Klan. Probablemente él siente que como es blanco, es superior. Aquí hay racismo también. Yo soy costarricense pero mi padre era nicaragüense. Y aquí a la gente no les gustan mucho los nicas. Pero yo no creo que ese sea el tema de fondo. Creo que él es suficientemente inteligente y tiene un instinto político muy primitivo pero bueno, en el sentido que sabe que hay una base blanca que es racista, que está insatisfecha con la cuestión de las protestas por George Floyd, y él tiene que jugar con esa base blanca para mantener su adhesión. Está siempre en campaña”.