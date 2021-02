Luis Gerardo Meza, docente y miembro del Consejo, dijo esto a los estudiantes:”Entiendan, no estamos defendiendo salarios, no estamos defendiendo elementos particulares, estamos defendiendo la autonomía universitaria (...). Este no es el momento para venir a resolver los problemas internos y decir que si no lo resuelven no voy, porque la amenaza a la autonomía universitaria es real, es grande, arrasadora”.