“Las universidades públicas de este país están hechas para la gente con plata. Me tiene que ayudar mucho, mi familia tiene deudas. Pero vea usted: lo premian, le mandan certificados pero indirectamente no le permiten estudiar. Él trabaja muy duro y es muy talentoso. Créame que si yo tuviera más posibilidades lo metería en todos los cursos que pudiera, pero necesitamos que él trabaje. ¡Yo no sé qué haría si él no me apoyara!”