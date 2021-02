“Ante el temor inicial de que se pudiera trasmitir por contacto directo o indirecto con superficies, empezamos a tratar de estar limpiando todo a cada momento, hoy sabemos que eso no tiene impacto. No pretendo pelearme con sus ‘cuidados’, si usted quiere seguir ‘sanitizando’ todo, está bien, lo que pretendo es que no nos distraigamos haciendo cosas inútiles y dejando de hacer las que verdaderamente impactan”.