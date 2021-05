“Ayer dudé de mí. Llegando a 18 (en el top de las 21 clasificadas) sin oír mi nombre creí que estaba fuera. La verdad, en backstage no lograba parar de llorar, cuando dijeron el nombre de mi país. No somos un país grande, no tenemos peso histórico, ni el mayor presupuesto, pero a veces el corazón logra anteponerse a todo”, dijo Cerdas, quien es ingeniera.