“En todo momento te pide estar atento al volante. Uno lo enciende y apaga. Yo lo utilizo cuando se puede. En lugares donde está bien demarcada la carretera. El carro no te frena en intersecciones, no dobla, no hace nada. Solo en tramos rectos bien demarcados. El carro viene con detección de semáforos, pero no te va a frenar. Siempre se necesita al piloto para usar el Autopilot”.