“Las fianzas o cauciones reales son garantías de valor económico que se imponen a favor del Estado para asegurarse el cumplimiento de los fines del proceso penal, el cual es esencialmente evitar que las personas imputadas o sospechosas que están siendo investigadas no se vayan a fugar, que no van a desaparecer pruebas o a intimidar testigos; que no van a incurrir en una reiteración de la conducta delictiva por la cual se les está investigando”.