Puede asistir a picar cualquiera que quiera hacerlo, no tiene que tener un carro modificado, lo puede hacer con su vehículo particular, los únicos requerimientos son contar con la licencia al día, que el vehículo (carro o motocicleta) no sobrepase los 98 decibeles de ruido, llenar una boleta de participación y pagar la entrada.