Sé que el discurso automático del gremio futbolístico cuando aún no hay puntos en disputa es que el resultado no es importante, que se trata de ver a nuevos jugadores; que la curva de rendimiento se prevé para el momento justo; que el proceso de renovación no puede ser de golpe, bla, bla, bla. Todo esto se multiplica cuando se trata de selecciones.