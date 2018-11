“En ese momento yo no estaba jugando en Saprissa (el club de más títulos en Costa Rica). No entraba ni al minuto de silencio. Y apenas ganaba 200.000 colones (unos $400, en aquel momento). Mi representante me planteó la oferta y me dijo que me ofrecían $11.000 al mes, más premios. Imagínese mi reacción. Pensé que en ocho meses ya podía comprarme una casa”, expresó Waston hace un tiempo, en una entrevista exclusiva para este reportaje, el cual no había visto la luz.