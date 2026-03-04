Viajes de costarricenses a Estados Unidos se comportan distinto a la tendencia mundial, según estadísticas

El aeropuerto de Miami es uno de los principales sitios de ingreso de costarricenses a Estados Unidos.

Estados Unidos tiene un condimento especial para cautivar a muchos viajeros. De hecho, para algunas personas es su único destino en el exterior. Atraídos por los parques de Disney, los buenos precios para hacer compras, ciudades cosmopolitas o su riqueza natural, muchos enfilan sus planes de viaje hacia esa nación.

Sin embargo, diversas fuentes han señalado que el turismo internacional hacia Estados Unidos cayó un 6% en el 2025 en comparación con 2024. Entre las razones que se mencionan está una mayor rigurosidad en los controles migratorios.

¿Qué ocurre con los costarricenses? Según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, solicitados por La Nación, los ticos muestran un comportamiento distinto al de otros mercados emisores.

En el 2024, un total de 310.403 pasajeros costarricenses volaron hacia Estados Unidos. En el 2025, lejos de disminuir, la cifra aumentó a 337.663 viajeros. Es decir, el incremento fue de casi un 9%.

No obstante, hay un matiz importante: las cifras corresponden a pasajeros cuyo boleto aéreo indica una ciudad estadounidense como destino inmediato.

Esto implica que quienes realizan escalas en otros países podrían quedar registrados bajo el país de conexión y no necesariamente como viajeros a Estados Unidos, por lo que el número real podría ser incluso mayor.

En otras palabras, al menos desde Costa Rica, el interés por viajar a Estados Unidos no parece haberse enfriado.