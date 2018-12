“Es muy impresionante ver los niños que andan, huérfanos, indigentes, no se les puede brindar ayuda de inmediato; esas imágenes de sufrimiento se me venían a la mente en sueños. Estaba con soldados especialistas en desactivar minas y bombas y ellos contaban que era muy impresionante estar en esas condiciones, ¡y era Europa!, que no había vivido otro conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial”, lamenta Freddy.