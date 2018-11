“Sobre el consumo de carne de perro, si bien es cierto la gente joven por lo general no la come, no es difícil conseguirla, ni tampoco es cara. En todas partes, incluido el centro de Seúl, hay muchos restaurantes dedicados a la venta de sopa de perro, por lo que no se trata de una actividad clandestina. Los perros que se usan para consumo, son una raza específica, que se cría en granjas especiales para dicho fin, por lo que tampoco es cierto que se coman perros de la calle o sin hogar”, aseveró Elías.