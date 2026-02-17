Iberia impone cobros adicionales por equipajes con forma irregular

Iberia tiene un vuelo directo entre el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, Costa Rica, y Madrid, España.

Si tiene un vuelo programado con Iberia o planea comprar uno, tome precauciones para evitarse sobresaltos y cobros adicionales.

Desde el 28 de enero del 2026, la compañía aérea modificó su política e incorporó costos adicionales para equipajes con forma irregular.

Según detalla Iberia en su página en Internet, se trata de todo aquel bulto que, por su forma, dimensiones o material, esté sujeto a una aceptación limitada, ya que puede interferir en los sistemas automáticos de facturación en los aeropuertos.

“Se incluyen, entre otros, bultos de tela flexible y/o con forma ovalada, redonda o circular, así como paquetes o bolsas de plástico blando o plastificado y embalajes de uso doméstico o rudimentario”.

“Este tipo de equipaje exige un manejo y tratamiento específico. Por ello, nos reservamos el derecho a rechazarlo por motivos de seguridad u operativa si no cumple con las condiciones necesarias”, advierte Iberia.

Además, solo aplica para los bultos enviados en la bodega del avión, no para los que puede subir a la cabina de la aerolínea.

Este cobro es adicional a la franquicia de equipaje incluida en el boleto y se aplica por trayecto. En caso de vuelos con conexión, podría cobrarse por cada segmento del viaje.

Algunos mochileros suelen llevar este tipo de bultos, pues les resulta más práctico transportarlos.

No obstante, ahora su aceptación dependerá de la inspección en el mostrador de facturación.

Por ejemplo, en un vuelo de Costa Rica a Madrid, quienes lleven equipaje irregular deberán pagar, de forma adicional, €125 por trayecto, es decir, unos ¢73.500 al tipo de cambio actual.

Especialistas en viajes recomiendan utilizar maletas rígidas rectangulares o proteger las mochilas con fundas especiales para reducir el riesgo de que sean clasificadas como equipaje irregular.