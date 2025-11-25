Advertencia a quienes buscan vuelos baratos en el ‘black friday’

Muchos guardan esperanza de conseguir boletos baratos de avión el viernes negro (black friday). ShutterStock

El próximo 28 de noviembre, es el black friday, una fecha muy esperada por quienes buscan descuentos en toda clase de productos, entre ellos vuelos a precios bajos. Aunque algunos creadores de contenido hablan de tiquetes aéreos hasta con un 70% de descuento, lo dicen sin fundamento y solo para ganar seguidores.

Según la tendencia de años anteriores, las posibilidades de hallar esas supuestas gangas son muy bajas.

Es cierto que algunas aerolíneas podrían lanzar descuentos, pero suelen aplicarse únicamente a rutas, fechas y condiciones muy específicas. Por eso, vale la pena revisar, pero sin expectativas irreales.

De hecho, ya hay destinos con precios muy atractivos desde Costa Rica para finales de diciembre, incluso sin esperar al viernes negro. Para viajes a partir del 24 de diciembre, se encuentran opciones de ida y vuelta como:

Miami desde $210

Nueva York desde $180

Guatemala desde $111

Bogotá desde $227

Estos precios, lejos de bajar en Black Friday, podrían incluso subir si aumenta la demanda, pues las tarifas aéreas funcionan bajo ese principio.

Así lo confirma Anita Hernández, cofundadora de Explorador de Viajes, plataforma que monitorea miles de vuelos a diario desde Costa Rica para alertar sobre verdaderas oportunidades.

Anita Hernández y Altán Cabal son costarricenses que residen en Oslo, Noruega; ellos son los fundadores de Explorador de Viajes, que anuncia vuelos baratos desde Costa Rica. (Anita Hernández/Anita Hernández)

Su proyecto no vende boletos, sino que detecta y comparte descuentos reales para que las personas compren directamente en aerolíneas o agencias digitales.

“No suelo ver precios más bajos en viernes negro de los que encuentro el resto del año. No descarto que puedan bajar, pero al menos los años anteriores me parece que hasta los he visto subir”, afirmó Hernández.

También, recordó la importancia de comparar precios en distintos momentos cuando se tiene en mente un destino, para así reconocer cuándo un valor realmente es una buena oferta.

“Navidad y Año Nuevo han venido subiendo. He compartido algunas buenas oportunidades en los últimos meses, pero al ser fechas cotizadas, los precios tienden a subir. Son fechas que voy a seguir monitoreando, uno nunca sabe, pero basándome en los años anteriores, no tengo muchas expectativas”, agregó.

Además, lanzó una advertencia necesaria: “Con el boom del Black Friday, muchos precios se disfrazan como ofertas increíbles, pero si uno verdaderamente compara, no hay tal”.