Uno de los fondos en colones más grandes por volumen de activos está a cargo de Popular SAFI, se llama Popular Mercado de Dinero Colones, y el dato que tengo a mano (15 de abril pasado), es que su rendimiento para los últimos 30 días fue de 5,18%, anualizado. Una de las máximas de los fondos es que su desempeño pasado no garantiza rendimientos en el futuro; la otra es no comparar los rendimientos con las tasas de los certificados de inversión, pero aquí no hago mucho caso, los puntos de referencias son necesarios para decidirse a hacer una inversión más riesgosa: si el 15 marzo hubiera invertido en un depósito electrónico del Banco Central, a 30 días, el 15 de abril habría obtenido un retorno neto de 5,15% anualizado.