El desempleo se disparó a 12% en el último trimestre del 2018 (9,3% en el mismo periodo del 2017), impulsado, en parte, por un aumento de los jóvenes que buscaron trabajo pero no encontraron. Aquí es importante afinar mejor el lápiz, pues el deterioro pudo ser por varias razones. La desaceleración económica es una; pero otra hipótesis es que algunos jóvenes optaran por buscar empleo en vista de que no tenían que asistir a clases, y aunque el mercado laboral pudo absorber a varios, otros no lograron colocarse.