La encuesta del CIEP muestra un cambio en los extremos alrededor de Rodrigo Chaves

La más reciente encuesta del CIEP de la UCR nos muestra un cambio en los extremos alrededor del presidente Rodrigo Chaves.

El grupo de opositores férreos a Chaves creció considerablemente, mientras que el segmento de seguidores fieles perdió casi la mitad de sus integrantes.

Los opositores férreos son aquellos que no respaldan la labor del mandatario ni sus políticas en seguridad y educación.

En cambio, los seguidores fieles son los que sí aprueban tanto la gestión de Chaves como sus políticas.

Esta es una categorización elaborada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR desde agosto del 2023, y a la cual le ha dado seguimiento en encuestas.

En esta encuesta de abril, ahora los opositores superan a los seguidores, a la inversa de lo que ocurría en noviembre pasado.

Todo esto ocurre mientras el apoyo a la labor del presidente cayó de un 63% a un 54%, al tiempo que la preocupación por la inseguridad y la delincuencia creció considerablemente.

Ronald Alfaro, coordinador de la encuesta, explicó que hay una fuga con el potencial de convertirse en algo de mayores dimensiones.

Pero el colchón se mantiene

Pese a la variación, Chaves mantiene un nivel de apoyo alto.

Rónald Alfaro explicó que, si bien hay un cambio en los extremos, al presidente lo sostiene un grupo que se ha mantenido constante: el de los “personalistas seguidores”.

Este lo integran quienes apoyan al mandatario, aunque no respaldan sus políticas.

Es más fácil verlo gráficamente:

Categorías de apoyo a Chaves según encuesta del CIEP. (Cort/CIEP/UCR)

El coordinador de la encuesta explicó que la existencia de esta base se debe a que, a diferencia de otros gobernantes, el apoyo hacia Chaves es de una naturaleza distinta: es personalista. Esto significa que el respaldo no depende tanto de sus actuaciones, sino de su forma.

( Nota : La última categoría que se ve en el gráfico), la de personalistas opositores, se refiere a quienes no apoyan al mandatario, pero sí sus políticas)

El gobierno buscaría mantener el conflicto

En consecuencia, para el gobierno será necesario mantener el conflicto permanente.

”Lo que está por encima es la persona, no tanto sus acciones. A todos los demás los evaluaban por las acciones. A Carlos Alvarado el plan fiscal le pasó una factura gigante. Chaves ha tomado decisiones controversiales, pero no le resta. No lo evalúan tanto por lo que hace, sino por quién es”, explicó Ronald Alfaro.

Según su interpretación, el actual mandatario logra generar un compromiso en la gente, aunque no haya muchos resultados ni resultados de calidad.

Por ello, tiene que seguir su lógica conflictiva para mantener la atención; si se cierra un conflicto, se debe abrir otro; si se apaga eso, el avión podría venirse a pique, dijo el coordinador de la encuesta.

Desconexión para las elecciones

Por otra parte, Alfaro notó que existe una desconexión entre el apoyo a Chaves y la alternativa electoral del oficialismo; no existe una candidatura que capitalice. De hecho, el panorama para los comicios del 2026 es de total incertidumbre, al igual que en las elecciones del 2014, 2018 y 2022. A estas alturas, nadie de la oposición ni del oficialismo despunta.

