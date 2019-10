El socialcristiano Pedro Muñoz lanzó críticas al decir que el proyecto no cubre a todos los endeudados: "No va a la causa del problema, altos precios de combustibles y electricidad. El PUSC ha hecho propuestas que han sido ignoradas, se está poniendo una cortina de humo para quedar bien con grupo de personas que están endeudadas. No se han cuantificado los costos. ¿Quién va a pagar esto? ¿Lo terminaremos pagando con impuestos?".