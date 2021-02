“Lo cierto es que, en la fracción, acordamos que no se viera el lunes (el segundo día de mociones), que no se viera el martes, pero que se tenía que ver el miércoles y, hoy, ellos pidieron más espacio para el jueves; y por eso yo llamé a don Víctor Morales (diputado del PAC y presidente de la Comisión de Gobierno), para que fuera testigo de lo que estaban haciendo, porque lo cierto es que los integrantes de la comisión hemos venido trabajando arduamente y yo entiendo que cada señora y señor diputado tiene derecho a enmienda y presentar las mociones que correspondan. Lo que a mí me preocupa es que pidan tiempo y que no presenten ninguna moción en ninguno de los temas”, dijo Chacón.