El emocional ocurre cuando la pareja va debilitando el vínculo que los une, la comunicación es mala o inexistente, hay mucha rabia y cosas que no se han dicho y se disparan las peleas, baja la actividad sexual, al igual que la ternura y el afecto. Estas personas no se divorcian legalmente, pero han estado mucho tiempo divorciados emocionalmente. ¿Por qué? No hay cosa más difícil que un divorcio, sobre todo para el hombre, que casi siempre es quien se va de la casa y pierde el contacto diario con los hijos, ocasionando mucho dolor y vacío emocional.