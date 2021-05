Me explico: las mujeres no pueden lograr sus metas hasta que esta maldita sociedad no entienda que es ella, en gran parte, la que asume la crianza de los hijos. No es justo que una mujer deba ser solo madre y ama de casa, renunciando a todo lo demás. Hay que “maternizar” a la sociedad, para que asuma su deber (pagado por nosotros con altos impuestos) y ayude al cuidado efectivo de los niños, después de la escuela.