Hay señales que indican cuándo hemos dejado de ser prioridad para nosotros mismos. Si sientes una sensación de vacío interno, si no sabes hacia dónde quieres ir, si no tienes un propósito claro, si sientes falta de motivación y apatía, si no ves resultados positivos, si colocas el foco en la vida de los demás y subestimas la tuya, entonces hay mucho que hacer en 2021.