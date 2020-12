En un contexto de cierre y principios de año, sugiero centrarnos en la autocompasión. Quizás por la religión, los hispanos hemos tenido una relación demasiado cercana con la idea del castigo. No solo las autoflagelaciones de algunos en las espaldas, para supuestamente enmendar errores, sino también el látigo mental del “no puedo, no seré capaz” o del “me merezco este castigo y he de sufrir”.