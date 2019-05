El docente no puede hacer la tarea solo: necesita la reconstrucción de ese puente entre hogar y aula, para entender mejor el contexto de cada niño y para frenar que una situación específica sea causa de exclusión del sistema educativo. Según el informe A new wave of evidence, cuando los padres de familia “hablan de la escuela con sus hijos, esperan que su rendimiento escolar sea bueno y se aseguran de que las actividades que realizan fuera de la escuela son constructivas, sus hijos rinden más en el centro educativo”.