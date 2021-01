Se debe entender que la conexión a una tablet, computadora o celular no es la respuesta para todo. Estar frente a un dispositivo tecnológico no los hará más inteligentes. La tecnología es un medio, y debe verse como tal. El niño o niña no puede quedar a la suerte de lo que salga en una pantalla y creer que con ello se cumplió el objetivo de educarlos a distancia. El fin máximo para la educación es la persona y, hoy más que nunca, se requiere de un rol activo de los padres de familia en la interacción con sus hijas e hijos.