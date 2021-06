La educación del siglo XXI no está para contenidos inertes ni para memorizar materia para una prueba. Se necesita educar para una ciudadanía más pensante, que no se crea todo lo que le cuentan en redes sociales, que sea capaz de cuestionar, que tenga memoria en su escogencia de líderes políticos, gente que lea, que escriba bien, que razone, que use el sentido común y que no espere que todo se lo resuelva una computadora ni que crea que la vida se resume en crear videítos para ser “famoso o famosa”.