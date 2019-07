Sin ese placer por la lectura, cualquier enseñará a leer al niño , pero no necesariamente a disfrutar de lo que lee. Luego, no es de extrañar que estudios regionales de educación afirmen que la mitad de los estudiantes en Costa Rica aprueba primaria sin saber inferir ideas de un párrafo ni interpretar figuras literarias. Es decir, no comprenden lo que leen y cuando los malos resultados saltan a la vista, hogar y escuela se intercambian las culpas.