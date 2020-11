“Yo motivo a mis hijos para que sigan estudiando. No soy estudiada, pero a ellos no les falta amor en esta casa y el ánimo para que salgan adelante. Aquí tienen su arrocito, sus frijolitos frescos y no hay excusas para no hacer las tareas y entregarlas bien a tiempo”, Ángela Lazo, vecina de Pitahaya de Puntarenas.