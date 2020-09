Este decreto no incluyó ningún lineamiento con respecto a las trabajadoras embarazas o en periodo de lactancia, no obstante, la Ley de autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional (Ley No. 9832), publicada el 23 de marzo de 2020, en su artículo 6 estableció de forma expresa el fuero de protección para estas trabajadoras al indicar lo siguiente: