Una vez que se reanuden las labores, la ley es omisa y no dice la forma correcta en que debe de pactarse la reposición. Recientemente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se pronunció indicando que estas horas, cuando se laboren luego de cumplirse la jornada ordinaria, no deben ser descontadas a razón de tiempo y medio, sino de forma sencilla, en virtud de que estas horas son de reposición y no deben considerarse como horas extraordinarias.