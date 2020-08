La “Cuarta Revolución Industrial” en la cual nos encontramos, basada en la denominada revolución digital y la tecnológica, ha venido a transformar muchos aspectos de nuestra vida, apoyada en el acceso a Internet ha traído grandes cambios a nivel mundial y el ámbito laboral no es la excepción. No sólo ha modificado la velocidad de la comunicación, si no de un acceso casi inmediato a la misma, a cualquier tema, publicación, noticia o comentario que “navegue” en la red sin conocer fronteras.