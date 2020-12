Sobre eso, también señaló: “Me parece increíble, somos como pioneros en esto, no he visto a ningún equipo hacer lo mismo por sus aficionados. Entonces, me parece un movimiento increíble por parte de la Liga, espero que lo sigan haciendo y que no solo lo hagan en tiempo de pandemia. Espero que a futuro sigan haciendo más actividades para los socios, porque todos los socios de la institución merecen una oportunidad de estas siempre”.